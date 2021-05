Enorme winst voor Baidu Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Baidu heeft in het eerste kwartaal de omzet met 25 procent zien stijgen en de winst zien exploderen dankzij een boekwinst op investeringen. Dit maakte de Chinese zoekmachine met een notering in New York dinsdagmiddag bekend. De nettowinst kwam uit op 25,7 miljard yuan. Dat is echter inclusief een boekwinst van 23,7 miljard yuan op langetermijn investeringen, en dan met name die in Kuaishou Technology. De omzet steeg met een kwart op jaarbasis tot 28,1 miljard Chinese yuan, omgerekend 4,2 miljard dollar. Op kwartaalbasis daalde de omzet echter met 7 procent. De operationele winst daalde met 44 procent in vergelijking tot een kwartaal eerder, tot 2,8 miljard yuan. Het aandeel maandelijks actieve gebruikers van de Baidu App steeg tot 558 miljoen, aldus de internetreus. Outlook Voor het lopende kwartaal rekent Baidu op een omzet van 29,7 tot 32,5 miljard yuan, wat zou neerkomen op stijging op jaarbasis van 14 tot 25 procent. Het aandeel Baidu, genoteerd aan de Amerikaanse Nasdaq, lijkt dinsdag bijna 4 procent hoger te openen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

