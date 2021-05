Goede jaarstart Home Depot Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Home Depot heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer omzet en winst behaald. Dit meldde de Amerikaanse doe-het-zelfketen dinsdag voorbeurs. CEO Craig Menear sprak van een sterke jaarstart. In het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 2 mei, steeg de omzet met bijna 33 procent op jaarbasis naar 37,5 miljard dollar. De vergelijkbare omzet, voor de markt een belangrijke graadmeter, steeg met 31,0 procent. Onder de streep hield Home Depot 4,1 miljard dollar over, bijna 85 procent meer dan in het eerste kwartaal vorig jaar, toen de teller bleef steken op 2,2 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel van 3,86 dollar was beter dan de 3,08 dollar die analisten geraadpleegd door Factset voorspelden en de 2,08 dollar per aandeel een jaar eerder. Opnieuw gaf Home Depot geen outlook voor dit boekjaar af. Bij de jaarcijfers zei CFO Richard McPhail dat het door de coronapandemie moeilijk is te voorspellen hoe de consumentenuitgaven in de VS zich dit jaar zullen ontwikkelen en of de sterke vraag naar klusproducten zich zal doorzetten. Aan het einde van het kwartaal had Home Depot 2.298 winkels. In het eerste kwartaal verwekte de onderneming meer dan 447 miljoen orders met een gemiddeld prijskaartje van 82,37 dollar, stijgingen op jaarbasis van respectievelijk 19,3 en 10,3 procent. Het aandeel lijkt dinsdag af te koersen op een openingswinst van meer dan 2 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.