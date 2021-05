Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger in een afwachtende markt, die enigszins op gespannen voet leeft met de inzichten van de Federal Reserve met betrekking tot het milde rentebeleid voor de komende tijd. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 0,4 procent op 442,60 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 15.447,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een stijging van 0,2 procent met een stand van 6.381,35 punten. De Britse FTSE steeg dinsdag 0,4 procent naar 7.059,42 punten. De Fed publiceert aanstaande woensdag de notulen van de meest recente beleidsvergadering. Het is voor de kosten van overheidsleningen van het grootste belang dat de Fed zijn beleid handhaaft, omdat anders landen met relatief hoge leningen uiteindelijk in problemen in kunnen komen als de groei van de economieën vaart verliest. De economie van Japan groeide in het eerste kwartaal op kwartaalbasis met 1,3 procent in een voorlopige meting iets sterker dan voorzien. In de eurozone kromp de economie in het eerste kwartaal op kwartaalbasis met 0,6 procent. Op jaarbasis kwam de krimp uit op 1,8 procent. Beide percentages kwamen overeen met de eerste raming. De export in de eurozone steeg in maart minder hard dan de import, waardoor het handelsoverschot daalde. De Britse werkloosheid daalde in de periode januari tot en met maart naar 4,8 procent. In de Verenigde Staten komen vandaag alleen de woningbouw en bouwvergunningen over april naar buiten. Naast Lagarde treedt ook haar collega bij de Bank of England Andrew Bailey voor het voetlicht van een comité van het Hogerhuis. Olie noteerde dinsdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het groen op 66,81 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 70,11 dollar werd betaald, een stijging van 0,9 procent. De euro/dollar noteerde op 1,2211. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2187 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,2158 op de borden.



Bedrijfsnieuws Vodafone heeft in het gebroken boekjaar 2021 weer winst behaald, waarbij lagere kosten compenseerden voor een omzetdaling. Vodafone verwacht voor het lopende boekjaar een aangepaste EBITDA van 15 tot 15,4 miljard euro bij een aangepaste vrije kasstroom van minstens 5,2 miljard euro. Het telecombedrijf wil net als vorig jaar een dividend uitkeren van 0,09 euro per aandeel. De koers van het aandeel noteerde 6,4 procent lager. De Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash lijkt plannen te hebben om in Duitsland actief te worden. Dit blijkt uit personeelsadvertenties die het bedrijf plaatste, aldus de Financial Times. De koers van het aandeel JustEat Takeaway noteerde 0,3 procent lager, de koers van het aandeel Delivery Hero 4,7 procent hoger. In Frankfurt bleven de de koersen van de hoofdaandelen redelijk dicht bij de slotnoteringen van maandag. In Parijs viel het aandeel Engie op met een koersstijging van circa 4 procent, terwijl Crédit Agricole meer dan 6 procent inleverde. Tech heeft weer de wind in de rug. In Amsterdam, steeds meer de tech-index van Europa, gingen ASMI en Adyen aan de leiding met koerswinsten van 3,9 en 2,3 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen. De S&P 500 daalde maandag met 0,3 procent tot 4.163,29 punten, de Dow Jones-index leverde 0,2 procent in op 34.327,79 punten en techbeurs Nasdaq sloot tot 0,4 procent in het rood op 13.379,05 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

