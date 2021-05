Beursupdate: tech in trek op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend hoger, geholpen door koerswinsten bij met name techfondsen. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,7 procent op 708,13 punten.

Hoewel de Europese beurzen groen kleurden vanochtend, maken beleggers zich nog steeds zorgen over de snel oplopende inflatie, zo merkten analisten van SEB op. Bovendien nemen beleggers volgens de marktvorsers een afwachtende houding aan in aanloop naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve, die op woensdag verschijnen.

"Alle Amerikaanse macrocijfers zijn een stuk belangrijker geworden in het licht van de inflatievrees die nu boven de markt hangt", aldus SEB. "Hoewel cijfers over de Amerikaanse woningbouw en bouwvergunningen van vanmiddag doorgaans geen directe impact hebben op de beurskoersen, zijn de cijfers toch een deel van de puzzel in het herstel van de Amerikaanse economie", aldus SEB.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat de hogere rentes in sommige landen nu nog geen probleem zijn. "Maar als we bijvoorbeeld kijken naar landen als Italië, waar de staatsschuld het afgelopen jaar sterk is opgelopen, zijn er redenen tot zorg. Landen die een beperkte groeipotentie hebben, lopen bij snel oplopende obligatierentes het risico van stagflatie", aldus Wiersma. "Dit kan mogelijk leiden tot een negatieve spiraal. Beleggers in Europa lijken zich daar aan het begin van de nieuwe handelsweek echter weinig zorgen over te maken." De beurzen zullen evenwel volatiel bewegen nu de rentes stijgen, zo voorziet Wiersma.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zullen de Europese beurzen wel iets minder kwetsbaar zijn dan de Amerikaanse aandelenmarkten, vooral omdat Europese aandelen goedkoper zijn dan Amerikaanse aandelen.

Hoewel techaandelen dinsdagochtend aan kop gingen, verwacht ING dat de voorkeur van beleggers zal blijven liggen op de meer cyclische waardeaandelen boven de hoog gewaardeerde groeiaandelen.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 1,2170. Vrijdag stond er nog een stand van 1,2077 op de borden. De olieprijzen stegen met 0,7 procent verder.

Beleggers hadden vanochtend onder meer oog voor de economische groei in het afgelopen kwartaal in de eurozone. Het bruto binnenlands product in de eurozone daalde in het eerste kwartaal met 0,6 procent op kwartaalbasis, hetgeen conform een eerdere raming was, tegen een min van 0,7 in een kwartaal daarvoor.

Morgen staan beleggers echter pas echt op scherp met de vrijgave van de inflatiecijfers uit Europa en de Fed-notulen.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen gingen ASMI en Adyen aan kop met winsten van 5,3 en 2,6 procent. Just Eat-Takeaway daalde fractioneel. De Financial Times meldde dat de Amerikaanse sectorgenoot DoorDash een personeelsadvertentie in Duitsland, waar Takeaway met afstand de dominante speler is, heeft laten plaatsen.

KPN was de grootste daler met 0,9 procent.

In de Midkap koerste Alfen 6,4 procent hoger naar 65,30 euro. Berenberg verhoogde het advies voor Alfen van Houden naar Kopen, waarbij het koersdoel van 75,00 naar 76,00 euro ging. Maandag zette Kepler Cheuvreux het aandeel al op de kooplijst. AMG en PostNL klommen 1,8 tot 3,3 procent. ING verhoogde het koersdoel voor PostNL naar 5,50 euro bij handhaving van het koopadvies. Galapagos noteerde met een 2,1 procent lager.

In de AScX won B&S 2,6 procent.

Het lokaal genoteerde Renewi steeg 5,1 procent na een aanbeveling door beursgoeroe Geert Schaaij.