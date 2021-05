Beursblik: Heineken opportunistisch in Afrika Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Een eventuele overname van Distell is een opportunistische poging van Heineken om de blootstelling aan Afrika te vergroten. Dit stelde analist Edward Mundy van Jefferies dinsdag, nadat de brouwer bevestigde inderdaad gesprekken te voeren met de Zuid-Afrikaanse maker van cider, wijn en sterke drank. Afgelopen jaar werd Afrika hard geraakt door de coronapandemie, benadrukte Mundy. "Hoewel wijn en sterke drank geen natuurlijke 'fit' zijn [voor Heineken], benadrukt het de honger van de nieuwe CEO naar groei en om nieuwe segmenten te ontdekken", schreef de analist. "EverGreen is niet alleen maar een verhaal van kostenverlagingen", voegde hij toe. Distell, in 2020 hard geraakt door de coronacrisis, behaalde in 2019 een EBIT van 120 miljoen euro. Jefferies denkt dat er 5 procent omzetsynergie lonkt bij een overname, wat de EBIT zou opvoeren naar 170 miljoen euro. Een overname van Distell zou de winst per aandeel met 3 procent verhogen, denkt Mundy. De schuldratio van Heineken zou oplopen van 2,3 naar 2,7. Mogelijk zal Heineken het likeurmerk Amarula verkopen, wat volgens de zakenbank prima zou passen bij een partij als Campari. Het aandeel Heineken steeg dinsdag 0,4 procent en Distell 4,0 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.