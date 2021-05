Beursblik: ING verhoogt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor het aandeel OCI verhoogd van 23,00 naar 28,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. ING vond onder andere in de mogelijke beursgang van Fertiglobe, die het samen met Abu Dhabi National Oil Company voorbereidt, en de strategische heroriëntatie bij de methanolactiviteiten goede redenen voor de koersdoelverhoging. ING benadrukte daarin de sterke resultaten in het eerste kwartaal van dit jaar en de daarbij afgegeven outlook. Volgens de bank gaf OCI daarmee er blijk van goed gepositioneerd te zijn om te profiteren van de terugval in de landbouwsector en de industriële eindmarkten. ING heeft in aansluiting op de kwartaalresultaten ook de ramingen voor OCI voor dit en volgend jaar verhoogd met respectievelijk circa 40 en 20 procent. Het aandeel OCI steeg dinsdag 1,1 procent naar 21,54 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

