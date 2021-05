Nederlandse economie blijft beperkt krimpen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2021 op kwartaalbasis licht gekrompen. Dit bleek dinsdag uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het bruto binnenlands product daalde met 0,5 procent op kwartaalbasis. De krimp van de economie is volgens het CBS vooral veroorzaakt door een daling van de consumptie door huishoudens en overheid. De stijging van de investeringen en het handelssaldo dempten de krimp. In het eerste kwartaal van 2021 lag het bbp nog 3,4 procent onder het niveau van voor de uitbraak van de coronapandemie en kwam in totaal uit op een krimp van 2,8 procent. Huishoudens hebben in het eerste kwartaal 3,5 procent minder besteed dan in het vierde kwartaal van 2020. Verder daalde de overheidsconsumptie met 1,5 procent. De investeringen stegen met 3,7 procent. De uitvoer en invoer van goederen en diensten namen met respectievelijk 1,6 en 1,3 procent toe. Vooral de bedrijfstak overheid, onderwijs en zorg en de bedrijfstak cultuur, recreatie en overige diensten hadden een groot aandeel in de daling van het bbp kwartaal op kwartaal. De bouw, de zakelijke dienstverlening en de industrie droegen daarentegen positief bij aan de economische ontwikkeling. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

