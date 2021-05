Beursupdate: AEX hoger van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,8 procent hoger naar 708,63 punten, terwijl de Midkap 0,7 procent klom. Onder de vrijwel volledig groengekleurde hoofdfondsen gingen ArcelorMittal en Signify aan kop met winsten van ongeveer 2 procent. Just Eat-Takeaway was een dissonant, maar met slechts een klein verlies. De Financial Times meldde dat de Amerikaanse sectorgenoot DoorDash een personeelsadvertentie in Duitsland, waar Takeaway met afstand de dominante speler is, heeft laten plaatsen. KPN was de grootste daler met een half procent. In de Midkap koerste Alfen 6 procent hoger naar 64,70 euro. Berenberg verhoogde het advies voor Alfen van Houden naar Kopen, waarbij het koersdoel van 75,00 naar 76,00 euro ging. Maandag zette Kepler Cheuvreux het aandeel al op de kooplijst. OCI en PostNL klommen circa 2 procent. Alleen Galapagos noteerde met een half procent lager. In de AScX won Ajax 1,6 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

