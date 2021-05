DGB koopt zich in bij Green Fuel Investments Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accsys

(ABM FN-Dow Jones) DGB heeft een belang van 50 procent genomen in Green Fuel Investments. Dit maakte het DGB dinsdag voorbeurs bekend. DGB investeert 500.000 euro in GFI, dat bestemd is voor de uitbreiding van het retailinvesteringsplatform Corekees. Volgens DGB past deze stap in de groeistrategie van het bedrijf. Corekees zegt van herbebossingsprojecten duurzame beleggingen te maken door de opbrengst van de oogst terug te laten vloeien naar de beleggers, waardoor ze kunnen profiteren van een groenere wereld. Corekees beheert momenteel het kapitaal van meer dan 600 beleggers. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

