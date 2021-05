GANNI kiest voor Nedap Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Nedap

(ABM FN-Dow Jones) Het Deense modemerk GANNI heeft het Nedap iD Cloud-platform geselecteerd voor zijn voorraadbeheer. Dit maakte Nedap dinsdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. Met behulp van de technologie van Nedap wil GANNI de beschikbaarheid van artikelen optimaliseren en meer efficiency realiseren. Als volgende stap kunnen alle artikelen worden geconsolideerd in één gecentraliseerde voorraad. "Hierdoor is er geen aparte voorraad meer nodig voor de afhandeling van web orders en winkelorders." Het aandeel Nedap sloot maandag op 55,60 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

