Amazon wil miljardenbod doen op MGM - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amazon is in gesprek over een deal om de Amerikaanse filmstudio MGM over te nemen voor een bedrag van circa 9 miljard dollar. Dit meldde het Amerikaanse Variety maandagavond op basis van bronnen. Er gaan al langer geruchten dat Amazon en enkele andere techreuzen geïnteresseerd zouden zijn in MGM. Volgens bronnen zou dit inmiddels hebben geleid tot gesprekken over een overname tussen vicepresident Mike Hopkins van Amazon Studios en Prime Video en met bestuursvoorzitter Kevin Ulrich van MGM, die namens Anchorage Capital ook grootaandeelhouder is. Volgens Variety kan de overnameprijs tussen de 7 tot 10 miljard dollar uitvallen, waarbij een prijskaartje van 9 miljard dollar waarschijnlijk lijkt. Woordvoerders van Amazon en MGM wilden tegenover Variety niet reageren op de geruchten. Variety meldde in december al dat MGM op zoek was naar een koper. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.