DoorDash zoekt personeel in Duitsland - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash lijkt plannen te hebben om in Duitsland actief te worden. Dit blijkt uit personeelsadvertenties die het bedrijf plaatste, aldus de Financial Times. Volgens de krant plaatste DoorDash advertenties voor 15 banen, onder meer voor managementfuncties. Onduidelijk is volgens de Financial Times wanneer DoorDash van start zou willen gaan in Duitsland, waar Just Eat Takeaway de marktleider is. Recent meldde ook Uber al dat het in Duitsland actief wil worden en Delivery Hero, dat een paar jaar terug zijn Duitse activiteiten aan Just Eat Takeaway verkocht, liet ook weten deze zomer weer te willen terugkeren met Foodpanda. DoorDash wilde geen commentaar geven aan de Financial Times. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

