Beursblik: Berenberg zet Alfen op kooplijst

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het advies voor Alfen verhoogd van Houden naar Kopen, waarbij het koersdoel van 75,00 naar 76,00 euro ging. Analisten van Berenberg merkten op dat het aandeel in de afgelopen drie maanden circa 25 procent is gedaald, mede vanwege de zorgen onder beleggers over de omzetgroei en marges begin 2021. De "uitstekende" update over het eerste kwartaal kan dan ook een nieuwe impuls geven aan het aandeel, zo voorzien de analisten. Berenberg verhoogde de raming voor de aangepaste EBITDA-marge op korte termijn licht, gezien de winstgevendheid in het eerste kwartaal opnieuw de verwachtingen overtrof. De analisten noemden de stijging van de marge met circa 2,9 procentpunt in het afgelopen kwartaal "indrukwekkend" gezien het inflatoire klimaat voor bepaalde ruwe materialen. Als gevolg werden ook de ramingen voor de winst per aandeel in de periode 2021 tot en met 2023 verhoogd met respectievelijk 10, 7 en 4 procent en de vrije kasstroom met 20, 10 en 5 procent. Berenberg voorziet tot 2024 een samengestelde jaarlijkse groei van de omzet en winst per aandeel met respectievelijk 27 en 32 procent, waardoor er voor Alfen "genoeg ruimte" is om de doelstellingen voor de middellange termijn te behalen. Berenberg denkt dat Alfen één van de grote winnaars in de energietransitie zal worden in Europa. Het aandeel Alfen sloot maandag op 61,40 euro, een plus van 3,6 procent, nadat Kepler Cheuvreux het aandeel maandag op de kooplijst zette, met een koersdoel van 74,00 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

