Unibail plaatst voor 1,25 miljard euro aan obligaties Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft 1,25 miljard euro opgehaald met de plaatsing van obligaties. Dit maakte het vastgoedfonds dinsdagochtend voorbeurs bekend. De obligaties zijn in twee tranches aangeboden. Eén tranche heeft een looptijd van zeven jaar en vijf maanden met een vaste coupon van 0,75 procent, en de andere tranche kent een looptijd van 12 jaar met een vaste coupon van 1,375 procent. De netto-opbrengst van deze uitgifte zal worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de herfinanciering van de schulden van Unibail. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.