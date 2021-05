Wall Street licht lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is maandag lager gesloten, maar de verliezen namen richting het einde van de handelsdag wat af. De S&P 500 daalde met 0,3 procent tot 4.163,29 punten, de Dow Jones-index leverde 0,2 procent in op 34.327,79 punten en techbeurs Nasdaq sloot tot 0,4 procent in het rood op 13.379,05 punten.

Zorgen over de sterk oplopende inflatie blijven onverminderd boven de markt hangen en beleggers kijken vooral uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die op woensdag verschijnen, om een blik te krijgen op de visie van de centrale bank op de prijsdruk in de huidige herstelfase waarin de Amerikaanse economie zich bevindt.

"Beleggers zullen zich voorlopig volledig blijven richten op de inflatieontwikkelingen, omdat de inflatie gewoon zeer belangrijk is", aldus CIO Katie Nixon van Northern Trust Wealth Management. "De inflatie en inflatieverwachtingen zijn van impact op het consumentengedrag en daarmee ook op het monetaire beleid. In het huidige klimaat kan de inflatie ook een impact hebben op het fiscale beleid", aldus Nixon.

Diverse Fed-leden hebben tot dusver de huidige prijsdruk afgedaan als tijdelijk, zelfs nadat vorige week bleek dat de Amerikaanse inflatie in april tot het hoogste niveau sinds 2008 steeg.

"Beleggers kunnen niet wachten op woensdag en zijn benieuwd wat de Federal Reserve denkt van de recente inflatiecijfers uit de VS", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "De Fed heeft zich tot dusver weinig zorgen gemaakt over de opgelopen inflatie, omdat de centrale bank denkt dat de opleving slechts tijdelijk is."

Vorige week steeg de Amerikaanse tienjaarsrente even tot 1,70 procent. Maandag noteerde de lange rente op 1,63 procent. Later deze week wordt duidelijk of de inflatie in Europa net zo hard oploopt als in de VS.

In de op één na grootste economie ter wereld, China, lijkt het economisch herstel juist wat te vertragen. De detailhandelsomzet steeg in april met 17,7 procent ten opzichte van vorig jaar, hetgeen beduidend minder is dan de stijging van 34,2 procent in maart. Bovendien steeg de industriële productie in april met 9,8 procent op jaarbasis tegen 14,1 procent in maart. Een vergelijkbaar beeld was ook te zien in de Amerikaanse cijfers over de detailhandel en industrie.

In de afgelopen maanden bleken beleggers nog optimistisch over de aantrekkende wereldeconomie en verbeterde bedrijfscijfers, waarbij strategen voorzagen dat de bedrijfswinsten in het snelste tempo sinds 2018 zouden stijgen. In 2018 voerde voormalig president Donald Trump zijn belastingverlagingen door.

Volgens Bloomberg steeg de gemiddelde winst per aandeel van bedrijven uit de S&P 500 in het afgelopen kwartaal met 5,9 procent. De aantrekkende winsten onderstrepen dat het economische klimaat er rooskleuriger uitziet dan een jaar eerder, maar de inflatiezorgen voeren de boventoon.

"Beleggers zijn bang om zich op de beurs te storten, waardoor het vertrouwen van een paar weken geleden even zoek is, vooral in de techsector", aldus strateeg JJ Kinahan van TD Ameritrade.

Op macro-economisch vlak was er voorbeurs aandacht voor de Empire State index. De index, die de bedrijvigheid in de regio New York weergeeft, daalde tussen april en mei van 26,3 tot 24,3. Er was een stand van 24,8 voorspeld.

Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers bleef in mei stabiel op een niveau van 83.

De euro/dollar noteerde stabiel rond 1,2158.

De olieprijs is maandag gestegen tot het hoogste niveau sinds april 2019. Op een settlement van 66,27 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,4 procent duurder. "Beleggers hebben oog voor de lange termijn en kijken naar het voorziene herstel in de vraag in de VS, Europa en een groot deel van Azië", aldus Robbie Fraser van Schneider Electric. Ook dollarzwakte droeg bij aan hogere olieprijzen, zo merkte marktanalist Troy Vincent van DTN op.

Bedrijfsnieuws

Tesla-topman Elon Musk heeft opnieuw de nodige kritiek geleverd op Bitcoin. Musk steunt wel een andere cryptomunt, Dogecoin. Maandagmiddag daalde de waarde van bitcoin met 3,0 procent tot ruim 44.000 dollar. Dogecoin daalde 3,5 procent, naar 0,49 dollar.

Verder werd bekend dat topbelegger Michael Burry een shortpositie heeft opgebouwd in Tesla ter waarde van meer dan een half miljard dollar. Dit meldden diverse Amerikaanse media maandag op basis van documenten die bij toezichthouder SEC werden ingediend. Beursgoeroe Burry, bekend van het boek en de film ‘The Big Short', bouwde een shortpositie op van 534 miljoen dollar tegen het einde van het eerste kwartaal. Het aandeel Tesla daalde maandag ruim twee procent.

AT&T fuseert zijn mediatak WarnerMedia met Discovery. Dit bevestigden de twee bedrijven maandag nadat er tijdens het weekend al berichten verschenen over een op handen zijnde deal. Aandelen Discovery sloten in New York circa vijf procent lager en die van AT&T krap drie procent in de min.

Pizza Hut gaat meer plantaardige vleesvervangers van Beyond Meat op het menu zetten in restaurants in Canada. Dit maakten de twee Amerikaanse bedrijven maandag bekend zonder financiële details te delen. Beyond Meat sloot ruim twee procent lager. Moederbedrijf van Pizza Hut, Yum Brands sloot circa een half procent lager.

Het cijferseizoen is in de VS over zijn hoogtepunt heen. In de komende dagen openen grote retailers als Walmart, Home Depot, Macy's en Target nog wel de boeken.