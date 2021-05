Boskalis definitief aan de slag met Nederlands dijkversterkingsproject Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft een definitieve gunning ontvangen voor een omvangrijke dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. Dit maakte Waterschap Aa en Maas, mede namens partners van het betrokken project, maandag bekend. Het betreft het project Meanderende Maas. Boskalis liet in april van dit jaar al weten een voorlopige gunning te hebben ontvangen voor dit project. Toen schatte de baggeraar de waarde van het twee-fasencontract voor Boskalis in op circa 160 miljoen euro. De dijkversterking van de Brabantse Maasdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin het Rijk en Waterschappen samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. De opdracht omvat adviesdiensten in de fase van de planuitwerking en als aan de randvoorwaarden voor de uitvoering wordt voldaan de realisatie van het werk. De planfase wordt naar verwachting eind 2022 afgerond en de verwachting is dat medio 2023 de uitvoering kan beginnen. Naar verwachting zal de dijk dan eind 2025 weer voldoen aan alle geldende eisen en eind 2027. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.