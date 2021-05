AEX begint nieuwe week terughoudend

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe week terughoudend begonnen. Bij een slot van 703,22 punten, eindigde de AEX fractioneel onder de slotstand van vrijdag.

Afgelopen week stonden de aandelenmarkten wereldwijd onder druk door de snel oplopende inflatie in de Verenigde Staten. De AEX verloor daarbij ruim 2 procent.

"De stijgende trend van de AEX is nog intact, ondanks de onverwachte klap van vorige week", volgens technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets.

De analist verwacht nog altijd een nieuwe koerstop boven de 719 punten, "maar de lucht wordt ijler voor de markt".

De AEX index lijkt één van de zwakste markten binnen Europa te gaan worden in de komende weken, waarbij waarde-aandelen het volgens de analist veel beter zullen gaan doen dan groeiaandelen.

Later deze week wordt duidelijk of de inflatie in Europa net zo hard oploopt als in de VS. Ook verschijnen de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve.

Beleggers moeten alert zijn op tekenen van een meer aanhoudende prijsdruk, volgens beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management.

De opleving van de inflatie in de VS was al voorzien, maar de stijging van de Amerikaanse consumentenprijsindex met 4,2 procent op jaarbasis in april was toch verrassend, vond Juvyns.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag op 1,64 procent en de Duitse variant op -0,11 procent.

Op macro-economisch vlak was er maandag aandacht voor de Chinese detailhandelsverkopen en industriële productie in april. In beide gevallen was er sprake van een behoorlijke stijging, hoewel de detailhandelsverkopen wel minder hard stegen dan verwacht en de industriële productie in China een groeivertraging liet zien.

De Empire State index, die de bedrijvigheid in de regio New York weergeeft, daalde tussen april en mei van 26,3 tot 24,3. Er was een stand van 24,8 voorspeld.

Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers bleef in mei stabiel op een niveau van 83.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,2147. Een vat WTI-olie werd circa een procent duurder rond 66 dollar.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Ahold Delhaize aan de leiding met een plus van 2,2 procent en steeg ArcelorMittal 1,5 procent.

Techfondsen ASMI en ASML verloren respectievelijk 0,9 en 1,7 procent en Unibail-Rodamco-Westfield leverde 1,9 procent in en sloot daarmee de rij.

In de AMX won Alfen 3,6 procent. Kepler Cheuvreux gaf een koopadvies af, en herhaalde het koersdoel van 74,00 euro. Dit koersdoel biedt volgens analist Peter Olofsen na de recente koerscorrectie een opwaarts potentieel van 25 procent. Samen met de bevindingen naar aanleiding van de trading update van vorige week, leidde dat tot de adviesverhoging.

Fugro steeg 2,9 procent nadat de bodemonderzoeker bekendmaakte dat het een meerjarig contract voor locatieonderzoek heeft gekregen van het Duitse Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Fugro zal onder meer geotechnisch onderzoek zal uitvoeren voor ontwikkelingsgebieden van offshore windparken in het Duitse deel van de Noordzee. Het meerjarige contract heeft "een aanzienlijke waarde", aldus Fugro, dat geen bedragen specificeerde.

Grootste dalers waren Basic-Fit en Pharming, beide met een verlies van 2,0 procent.

Bij de smallcaps verloor Sif 1,8 procent op 15,32 euro. ING haalde het aandeel van de verkooplijst en verhoogde het koersdoel naar 15,60 euro. De bank onderschatte naar eigen zeggen de drang van nieuw geld naar ESG-beleggingen.

B&S verloor 1,5 procent, ondanks een volgens ING meevallende outlook bij een weinig verrassende update over het eerste kwartaal.

Grootste stijgers waren Accsys en NSI, beide met een plus van 1,2 procent, terwijl Ordina met een verlies van 2,1 procent hekkensluiter was.

Tussenstanden Wall Street

De beurzen op Wall Street noteerden rond het slot in Amsterdam lager, met verliezen van ruim een half procent.