Wall Street richting lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat maandag een lagere opening tegemoet. Richting de openingsbel noteerden de futures op de S&P 500, Dow Jones en Nasdaq tot 0,6 procent in het rood.

Afgelopen week stonden de aandelenmarkten wereldwijd onder druk door de snel oplopende inflatie in de Verenigde Staten. Daarbij steeg de Amerikaanse tienjaarsrente even tot 1,70 procent.

Maandag noteerden de lange rente op 1,63 procent. Later deze week wordt duidelijk of de inflatie in Europa net zo hard oploopt als in de VS. Ook verschijnen de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve.

Marktstrateeg Lars Skovgaard Andersen van Danske Bank waarschuwt voor verdere volatiliteit, ondanks dat de hoge inflatie vermoedelijk tijdelijk is.

Speculatie over het 'taperen' van monetaire verruiming door zowel de Fed als de Europese Centrale Bank zal in de tweede jaarhelft toenemen, verwacht analist Christian Reicherter van DZ Bank.

Hij denkt dat voorzitter Jerome Powell van de Fed een eerste aanzet zal geven tijdens de Jackson Hole bijeenkomst in augustus. De ECB wacht mogelijk tot het eind van het jaar, aldus Reicherter.

Op macro-economisch vlak was er voorbeurs aandacht voor de Empire State index. De index, die de bedrijvigheid in de regio New York weergeeft, daalde tussen april en mei van 26,3 tot 24,3. Er was een stand van 24,8 voorspeld.

Later vanmiddag verschijnt het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers in de maand mei.

De euro/dollar noteerde vanmiddag stabiel rond 1,2145. Een vat WTI-olie werd 0,7 procent goedkoper op 64,90 dollar.

Bedrijfsnieuws

Tesla-topman Elon Musk heeft opnieuw de nodige kritiek geleverd op Bitcoin. Musk steunt wel een andere cryptomunt, Dogecoin. Maandagmiddag steeg de waarde van bitcoin met 2 procent tot ruim 45.000 dollar, na vannacht nog een gevoelige tik te hebben gekregen. Dogecoin steeg 3,5 procent, naar 0,51 dollar. Tesla ligt op koers voor een 2 procent lagere opening.

AT&T fuseert zijn mediatak WarnerMedia met Discovery. Dit bevestigden de twee bedrijven maandag nadat er tijdens het weekend al berichten verschenen over een op handen zijnde deal. Aandelen Discovery noteerden voorbeurs in New York 11 procent hoger en die van AT&T 3 procent in de plus.

Pizza Hut gaat meer plantaardige vleesvervangers van Beyond Meat op het menu zetten in restaurants in Canada. Dit maakten de twee Amerikaanse bedrijven maandag bekend zonder financiële details te delen. Beyond Meat noteerde voorbeurs 2 procent hoger. Moederbedrijf van Pizza Hut, Yum Brands noteerde vlak.

Het cijferseizoen is in de VS over zijn hoogtepunt heen. In de komende dagen openen grote retailers als Walmart, Home Depot, Macy's en Target nog wel de boeken.

Slotstanden Wall Street

De beurzen op Wall Street zijn vrijdag hoger geëindigd, wat een positief einde betekende van een turbulente week. De S&P 500 steeg 1,5 procent bij een slot van 4.173,85 punten, de Nasdaq won 2,3 procent tot 13.429,98 punten en de Dow Jones index ging 1,1 procent hoger bij een slotstand van 34.382,13 punten.