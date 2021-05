Update: AT&T fuseert mediatak met Discovery Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) AT&T voegt zijn mediatak samen met Discovery. Dit bevestigden de twee bedrijven maandag, nadat media als The Wall Street Journal en Bloomberg hier tijdens het weekend al over berichtten. Onder de voorwaarden van de deal wordt AT&T's WarnerMedia afgesplitst en gecombineerd met Discovery. Hiervoor ontvangt AT&T 43 miljard dollar in contanten en aandelen. De aandeelhouders van AT&T krijgen een meerderheidsbelang van 71 procent in het nieuwe mediabedrijf. Discovery krijgt de overige 29 procent in handen. Het fusiebedrijf zou in 2023 een omzet van circa 52 miljard dollar moeten realiseren en een aangepast bedrijfsresultaat van zo'n 14 miljard dollar. Ook wordt ten minste 3 miljard dollar aan kostensynergieën verwacht. De besturen van de twee bedrijven gaan akkoord met de deal, die nog wel de goedkeuring van toezichthouders en de aandeelhouders van Discovery moet krijgen. Groen licht van de aandeelhouders van AT&T is niet nodig. AT&T en Discovery verwachten de fusie medio 2022 af te ronden Aandelen Discovery noteerden voorbeurs in New York 11 procent hoger en die van AT&T 3 procent in de plus. Update: om bevestiging toe te voegen ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.