Video: meer prijsdruk in het vat

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers moeten alert zijn op tekenen van een meer aanhoudende prijsdruk. Dit zei beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management maandag voor de camera tegen ABM Financial News. De opleving van de inflatie in de VS was al voorzien, maar de stijging van de Amerikaanse consumentenprijsindex met 4,2 procent op jaarbasis in april was toch verrassend. "De grote stijging laat vooral zien hoe ver de prijzen vorig jaar zijn gedaald, en een sterke opleving is dan altijd waarschijnlijk. Toch zijn er verschillende

factoren die we in het oog moeten houden", aldus Juvyns van JPMorgan. Fabrikanten kampten met knelpunten in de toelevering, waardoor hun inputkosten stegen. Een deel daarvan wordt doorgaans doorberekend aan de klant. De consumentenbestedingen zijn fors gestegen nadat in maart voor ruwweg 340 miljard dollar aan stimuleringscheques werd uitgedeeld. "Bedrijven vertellen ons ook dat het moeilijk is om personeel te vinden, waardoor opwaartse druk op de lonen ontstaat. Hoewel beleidsmakers er vertrouwen in lijken te hebben dat veel van deze factoren tijdelijk zullen zijn, zullen de markten zeer gevoelig zijn voor signalen die wijzen op iets anders. Beleggers moeten dus alert zijn op tekenen van een meer aanhoudende prijsdruk." Klik hier voor: meer prijsdruk in het vat ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

