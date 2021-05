Valuta: euro weer opgeveerd

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteert maandag weer boven de dieptepunten van begin vorige week ten opzichte van de dollar, die tijdelijk opliep door zorgen over inflatie na een hoog Amerikaanse inflatiecijfer. Dit stelde Monex Europe maandag in een rapport.

Berichten over China en de Verenigde Naties drukken maandag echter de euro iets omlaag. De eenheidsmunt stond op 1,2169 dollar, licht lager dan in de voorgaande dagen.

De VN Veiligheidsraad hield zijn eerste publieke vergadering over het Israëlisch-Palestijnse conflict, na berichten over de dodelijkste raketaanval door Israël sinds de vijandigheden uitbraken. De Veiligheidsraad ondernam geen actie.

Over de eurozone is er intussen weinig nieuws. De voortgaande vaccinaties zijn de voornaamste aanjager van een hogere eurokoers. Inmiddels is meer dan 20 procent van de EU-bevolking ingeënt met een eerste prik. De besmettingen nemen snel af en veel eurozonelanden hebben lockdownmaatregelen de afgelopen maand versoepeld. Dit lijkt niet te hebben geleid tot oplopende besmettingen wat ruimte biedt voor verdere versoepelingen en meer economische groei in Europa, volgens valuta-analist Ima Sammani.

Vorige week steeg de dollar na een zwak Amerikaanse banenrapport in de week ervoor, in combinatie met ogenschijnlijke loongroei. Dit leidde tot een debat over loondruk, ondanks de hoge werkloosheid, wat de zorgen vergroot dat de inflatiedruk hoger zal uitvallen dan eerder werd gedacht.

Dit is overigens nog niet zichtbaar in de reële rentes, omdat men wacht op de reactie van de Federal Reserve. De stijging van de dollar na het zwakke banenrapport was daarom van korte duur, aldus Sammani.

De dollar staat maandag toch weer wat hoger tegen de grootste tien valuta, door tegenvallende Chinese economische cijfers, volgens de valuta-analist. Markten zijn gevoelig voor de uitzonderlijkheid van de economische prestaties van de Verenigde Staten dit jaar en daar sloten de Chinese cijfers goed bij aan.