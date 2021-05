Futures voorspellen lagere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen maandag een lagere opening voor Wall Street. Rond lunchtijd noteerde de S&P-future 0,3 procent in het rood. Afgelopen week stonden de aandelenmarkten wereldwijd onder druk door de snel oplopende inflatie in de Verenigde Staten. Daarbij steeg de Amerikaanse tienjaarsrente even tot 1,70 procent. Maandag noteerden de lange rente op 1,62 procent. Later deze week wordt duidelijk of de inflatie in Europa net zo hard oploopt als in de VS. Ook verschijnen de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Marktstrateeg Lars Skovgaard Andersen van Danske Bank waarschuwt voor verdere volatiliteit, ondanks dat de hoge inflatie vermoedelijk tijdelijk is. Op macro-economisch vlak is er maandag aandacht voor de Empire State index en het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers, beide in de maand mei. De euro/dollar noteerde rond het middaguur stabiel rond 1,2147. Een vat WTI-olie handelde maandag stabiel rond 65,36 dollar. Bedrijfsnieuws Tesla-topman Elon Musk heeft opnieuw de nodige kritiek geleverd op Bitcoin. Musk steunt wel een andere cryptomunt, Dogecoin. Maandagmiddag steeg de waarde van bitcoin met 2 procent tot ruim 45.000 dollar, na vannacht nog een gevoelige tik te hebben gekregen. Ook Dogecoin steeg 2 procent, naar 0,50 dollar. AT&T voert gesprekken om zijn mediatak samen te voegen met Discovery. Dit meldden The Wall Street Journal en Bloomberg zondag op basis van ingewijden. Een deal zou op zijn vroegst maandag worden aangekondigd, volgens de bronnen. Slotstanden Wall Street De beurzen op Wall Street zijn vrijdag hoger geëindigd, wat een positief einde betekende van een turbulente week. De S&P 500 steeg 1,5 procent bij een slot van 4.173,85 punten, de Nasdaq won 2,3 procent tot 13.429,98 punten en de Dow Jones index ging 1,1 procent hoger bij een slotstand van 34.382,13 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

