EU en VS willen einde importheffingen staal

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Unie en de Verenigde Staten bekijken of onderlinge importheffingen op staal ingetrokken kunnen worden. Dit bleek maandag uit een gezamenlijk persbericht. De verstoringen die de maatregelen tot gevolg hebben, vormen volgens de Commissie en de VS "een ernstige bedreiging" voor de staal- en aluminiumindustrie. Ook willen de twee onderzoeken hoe zij samen landen kunnen aanpakken, zoals China, die voor handelsverstoringen zorgen. De heffingen werden ingesteld tijdens het presidentschap van Donald Trump. Op Twitter meldde eurocommissaris Valdis Dombrovskis maandag dat de EU de verhoging van 232 heffingen voor de VS tijdelijk zal opschorten. "Dat geeft ons de ruimte om een oplossing te vinden voor dit dispuut en de mondiale overcapaciteit aan te pakken", aldus Dombrovskis. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

