Video: AEX slechtste kaarten voor komende weken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX lijkt een uitgelezen kans voor een shortpositie voor de komende weken. Dit zegt technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets maandag voor de camera van ABM Financial News. "De stijgende trend van de AEX is nog intact, ondanks de onverwachte klap van vorige week", aldus Van den Akker. De analist verwacht nog altijd een nieuwe koerstop boven de 719 punten, "maar de lucht wordt ijler voor de markt". Uiteindelijk is het opwaarts potentieel beperkt en mag een top verwacht worden in de zone 725 tot 729 punten, voorziet Van den Akker. De AEX Index lijkt dan ook één van de zwakste markten binnen Europa te gaan worden in de komende weken, waarbij waarde-aandelen het volgens de analist veel beter zullen gaan doen dan groeiaandelen. "Het accent ligt op het verkopen van de rally's", aldus Van den Akker. Klik hier voor: AEX slechtste kaarten voor komende weken ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.