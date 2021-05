Europese beurzen weifelen

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteerden maandag rond het middaguur dicht bij huis. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,1 procent, de Duitse DAX noteerde fractioneel hoger, de Franse CAC 40 verloor 0,2 procent en de Britse FTSE 100 ging 0,4 procent lager.

Een deel van de Aziatische markten stond maandag onder druk vanwege de zorgen over het aantal oplopende covid-19 besmettingen.

Marktstrateeg Ian Williams van Peel Hunt wees daarnaast op gemengde economische data uit China. In april stegen de detailhandelsverkopen en industriële productie in het land minder sterk dan verwacht.

Afgelopen week stonden de aandelenmarkten wereldwijd onder druk door de snel oplopende inflatie in de Verenigde Staten. Daarbij steeg de Amerikaanse tienjaarsrente even tot 1,70 procent en de Duitse variant naar het hoogste niveau in jaren van -0,09 procent.

Maandag noteerden de lange rentes op respectievelijk 1,62 en -0,12 procent. Later deze week wordt duidelijk of de inflatie in Europa net zo hard oploopt als in de VS. Ook verschijnen de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve.

Op macro-economisch vlak is het in Europa maandag rustig. De euro/dollar noteerde rond het middaguur stabiel rond 1,2147.

Valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe wees op de versnelling van de vaccinatie-uitrol in de EU, waar ruim 20 procent van de bevolking nu zeker één prik heeft gehad.

"Ondertussen dalen de besmettingen sterk, terwijl veel eurozonelanden de afgelopen maand hun coronamaatregelen hebben versoepeld. Het feit dat er geen stijging in het aantal gevallen is, is gunstig voor verdere versoepelingen en de economische groei in Europa", aldus Sammani.

Een vat WTI-olie handelde maandag stabiel rond 65,36 dollar.

Bedrijfsnieuws

Ryanair heeft in het afgelopen boekjaar de winst zien verdampen en voorziet ook in het lopende jaar de nodige uitdagingen. De Ierse luchtvaartmaatschappij ziet sinds 1 april dat de boekingen scherp aantrekken, maar door mogelijke lockdowns en reisrestricties is het niet mogelijk om een outlook voor de winstontwikkeling in het lopende jaar af te geven. Het aandeel noteerde maandag 0,9 procent hoger.

Sectorgenoten als easyJet, Air France-KLM en Lufthansa noteerden in het rood, met verliezen tot 2 procent.

In de DAX in Frankfurt ging Deutsche Telekom aan kop, met een koerswinst van 2 procent. Bayer was de grootste daler, en leverde ruim 2 procent in.

In Parijs waren de winsten redelijk bescheiden, met plussen rond een procent voor Carrefour en Danone. Airbus leverde ruim 2 procent in.

Futures Wall Street

De Amerikaanse futures voorspellen maandag een lagere opening voor Wall Street.

De beurzen op Wall Street zijn vrijdag hoger geëindigd, wat een positief einde betekende van een turbulente week. De S&P 500 steeg 1,5 procent bij een slot van 4.173,85 punten, de Nasdaq won 2,3 procent tot 13.429,98 punten en de Dow Jones index ging 1,1 procent hoger bij een slotstand van 34.382,13 punten.