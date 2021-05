Nederland haalt 2,3 miljard euro op

Over 3 maanden zullen ze weer moeten herfinancieren en dan is de rente positief. Beter nu vast lang lenen. De overheid is bezig een megatekort te creeeren. Elke maand is er nog een flink tekort doordat inkomsten blijven tegenvallen en de uitgaven te hoog zijn.

Plannen voor milieu, boeren uitkopen kunnen de ijskast in. Niet zo erg want we hebben het koudste voorjaar ooit ?