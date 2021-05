Beursblik: Credit Suisse haalt IMCD van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft maandag het aandeel IMCD van zijn kooplijst gehaald nu de koers het koersdoel is genaderd, na de eerstekwartaalcijfers. Het advies ging omlaag naar Neutraal, maar het koersdoel ging wel omhoog, van 115,00 naar 120,00 euro. De winsttaxaties van Credit Suisse liggen minder dan 3 procent van de consensus af voor de komende drie jaar, tekenden de analisten aan. Sectorgenoot Brenntag wordt inmiddels aantrekkelijker gevonden in de chemiedistributie, evenals DKSH, die relatief goedkoper zijn. Credit Suisse denkt dat IMCD verder marktaandeel zal winnen met een autonome jaarlijkse samengestelde winstgroei van circa 11 procent in de periode 2022 tot en met 2024. Daar kan nog extra winst bij komen door overnames. Het aandeel IMCD stond maandag onveranderd op 125,80 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

