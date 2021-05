Beursblik: positieve vooruitblik B&S Group Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: B&S

(ABM FN-Dow Jones) De omzetcijfers van B&S Group over het eerste kwartaal boden geen verrassing, maar de vooruitblik naar de rest van het jaar, vooral voor de EBITDA-marge, deed dat wel. Dat stelde ING maandag in een rapport. De omzetdaling tot 396 miljoen euro was kleiner dan de 375 miljoen euro die analist Tijs Hollestelle had verwacht, maar lag dichtbij de consensusverwachting. Het gemelde herstel bij de sterke dranken in Azië is positief, terwijl in de EU dit onderdeel blijft kwakkelen door de coronacrisis. De vooruitzichten zijn echter beter nu de coronabeperkingen geleidelijk worden opgeheven. De afdelingen Health en Beauty bleven het goed doen, met 19 procent groei online tegenover 7 procent krimp bij de fysieke winkels. B&S zegt zijn financiële doelen voor het jaar te gaan halen, wat inhoudt een EBITDA-marge van 6 procent bij een omzetgroei van 7,5 procent. Op basis van een gesprek met het management verwacht ING een EBITDA van 115 miljoen euro, wat 10 procent boven de huidige consensus is en 15 procent boven de eerdere taxatie van ING. De bank heeft een koopadvies op B&S met een koersdoel van 10,50 euro. Ook staat het aandeel op de favorietenlijst van ING. Het aandeel B&S Group stond maandag 1,3 procent lager op 8,83 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

