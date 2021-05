Beursblik: ING haalt Sif van verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag het advies voor Sif verhoogd van Verkopen naar Houden en het koersdoel van 10,50 naar 15,60 euro. Analist Tijs Hollestelle schreef dat hij "duidelijk de kracht" heeft onderschat van een herwaardering van aandelen in hernieuwbare energie, zoals Sif. Hij onderstreept dat veel nieuw geld de weg naar ESG-beleggingen weet te vinden. En Sif is volgens de analist een ideale manier om blootstelling te hebben aan de Europese offshore windmarkt. Die markt heeft ook "erg gezonde" groeivooruitzichten. Voor dit jaar rekent ING op een EBITDA bij Sif van 40 miljoen euro, ofwel circa 10 miljoen euro per kwartaal, waar de Roermondse funderingsspecialist in het eerste kwartaal met 8,1 miljoen euro iets onder zat. Het aandeel Sif steeg maandag 3,2 procent naar 16,10 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

