Coronavaccin Sanofi en GSK mogelijk goed boostervaccin

(ABM FN-Dow Jones) Het kandidaatvaccin tegen het coronavirus van Sanofi en GSK levert een sterke aanmaak op van antistoffen die het virus neutraliseren voor volwassenen. Dat maakten de farmaceutische bedrijven maandag bekend. Volgens de tussentijdse resultaten bij een studie met 722 vrijwilligers leidde een tweede injectie bij alle leeftijden en alle doses tot een omzetting in antistoffen in 95 tot 100 procent van de gevallen. De mate waarin het kandidaatvaccin werd verdragen was acceptabel en er waren geen zorgen over de bijwerkingen, stelde Sanofi. Na een enkele injectie werden hoge niveaus van antistoffen aangemaakt bij deelnemers die eerder geïnfecteerd waren met het coronavirus. Dit suggereert een sterk potentieel voor ontwikkeling als een 'booster'-vaccin om een eerder aangemaakte weerstand tegen het virus op te frissen. "We weten dat er meerdere vaccins nodig zullen zijn, vooral nu varianten blijven opkomen", zei Thomas Triomphe van Sanofi. De twee bedrijven gaan een grote Fase 3-studie starten met meer dan 35.000 deelnemers, waarin de effectiviteit van het kandidaatvaccin tegen de Wuhan-variant en de Zuid-Afrikaanse variant van het coranavirus zal worden getest. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

