Beursblik: Kepler Cheuvreux zet Alfen op kooplijst

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft maandag het advies voor Alfen verhoogd van Houden naar Kopen met een onveranderd koersdoel van 74,00 euro. Dit koersdoel biedt volgens analist Peter Olofsen na de recente koerscorrectie een opwaarts potentieel van 25 procent. Samen met de bevindingen naar aanleiding van de trading update van vorige week, leidde dat tot de adviesverhoging. Alfen zag in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet flink stijgen, terwijl ook het bedrijfsresultaat hoger uitviel. CEO Marco Roeleveld sprak van een solide kwartaal en in reactie tegenover ABM Financial News wees de topman vorige week op de positieve marktontwikkelingen. "Ook voor de komende jaren." Dit jaar verwacht Alfen een omzet van 225 tot 250 miljoen euro. Het aandeel Alfen eindigde vrijdag op 59,25 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

