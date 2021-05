Beauty houdt B&S Group overeind Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group heeft in het eerste kwartaal van 2021 minder omzet geboekt, door de aanhoudende reisbeperkingen, maar wist de krimp te beperken door aanhoudend sterke online verkopen van parfums. Dat maakte de distributeur maandag bekend. CEO Tako de Haan richtte de aandacht in het begeleidend schrijven bij de cijfers op het herstel bij de internationale distributie van sterke dranken, de succesvolle focus op e-commerce en de nieuwe marketingdiensten. De omzet van B&S daalde afgelopen kwartaal met 6 procent van 420,5 miljoen tot 395,6 miljoen euro. Hiervan was ongeveer de helft het gevolg van wisselkoerseffecten. Forse omzetdalingen van meer dan 20 procent waren er bij Food en Health, terwijl de omzet bij Retail nog 85 procent lager was dan een jaar eerder. Dit laatste onderdeel bedient winkels op luchthavens. Bij Personal Care was de omzetdaling bijna 7 procent en bij Liquors was dit ruim 2 procent. Alleen de grootste tak, Beauty, zag de omzet sterk stijgen, met 18,8 procent tot 150,1 miljoen euro. Hier is sinds de pandemie de focus verschoven naar de online-verkopen van parfums aan particulieren. De hogere marges zijn hier nog niet aan het normaliseren, zoals B&S wel had verwacht, maar dat effect zal omkeren bij de opbouw van toekomstige voorraden, stelde het bedrijf. Bij de distributie van sterke dranken zag B&S zowel de omzet als de marges herstellen, vergeleken met het jaar 2020. B&S focust in dit segment op marge en dat werkt, maar vertragingen in het zeevrachtvervoer en het tekort aan containers zorgen voor tegenwind. Food, dat onder andere de duty-free winkels op luchthavens en verafgelegen locaties zoals militaire bases en boorplatforms bedient, bleef last houden van de reisbeperkingen en de terugtrekking van legertroepen uit Afghanistan. Outlook B&S verwacht dat de brutomarge gedurende het jaar geleidelijk zal verbeteren en is vol vertrouwen dat de financiële doelen voor het jaar zullen worden behaald, met een EBITDA-marge van meer dan 6 procent. In de daaropvolgende twee jaar zal de marge jaarlijks met 25 basispunten stijgen, is de doelstelling van B&S. Tussen 2021 en 2023 dient de omzet jaarlijks met 7,5 procent autonoom te groeien, zo meldde B&S medio april al, aangevuld met nog eens 7,5 procent per jaar dankzij overnames. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

