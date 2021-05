Wereldhave verlengt contracten met The Sting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave heeft de banden met modebedrijf en huurder The Sing aangetrokken. Dit meldde het vastgoedfonds maandag voorbeurs zonder financiële details te geven. Er werden door de twee partijen 3 huurovereenkomsten in Tilburg verlengd voor meer dan 17.000 vierkante meter. Onder meer de huur van conceptstore De KOOPman in het voormalige Hudson's Bay gebouw is omgezet in een permanente huurovereenkomst. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

