Musk uit weer kritiek op Bitcoin

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk heeft vannacht op Twitter weer de nodige kritiek geleverd op Bitcoin. Musk, oprichter van Tesla, retweette onder meer een tweet waarin te lezen stond dat houders van Bitcoin een tik krijgen als ze volgend kwartaal tot de ontdekking komen dat Tesla de rest van zijn Bitcoins heeft gedumpt. "Met alle haat die @elonmusk krijgt, kan ik het hem niet eens kwalijk nemen", twitterde Mr. Whale. Een uur eerder schreef Musk dat Bitcoin "enorm gecentraliseerd is" met een paar grote 'miners' die de controle in handen hebben. En in een reactie op een tweet van een andere volger, die suggereerde dat Musk 'een trol' is, reageerde de topman van Tesla dat dit soort "onaangename bedreigingen" maken dat hij wel eens "all in" wil gaan op Dogecoin. Maandagochtend werd de Bitcoin verhandeld op 43.090 dollar. Ook Dogecoin daalde, naar 0,479 dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

