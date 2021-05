Ryanair blijft in zwaar weer verkeren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ryanair heeft in het afgelopen boekjaar de winst zien verdampen en voorziet ook in het lopende jaar de nodige uitdagingen. Dit bleek maandag uit de rapportage van de Ierse budgetmaatschappij over het boekjaar dat liep tot 31 maart. Het aantal vervoerde passagiers daalde afgelopen jaar met 81 procent naar 27,5 miljoen, met een bezettingsgraad van 71 procent. De omzetdaling van 81 procent naar 1,64 miljard euro leidde tot een nettoverlies van 815 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg de winst nog iets meer dan 1 miljard euro. De luchtvaartmaatschappij ziet vanaf 1 april dat de boekingen scherp aantrekken, maar door mogelijke lockdowns en reisrestricties is het niet mogelijk om een outlook voor het lopende jaar af te geven. Ryanair voorziet wel dat het na de Covid-periode goed gepositioneerd is dankzij een veel lagere kostenbasis, waaronder de kosten voor de vloot, en een sterke balans. De luchtvaartmaatschappij beschikte op 31 maart over een kaspositie van 3,15 miljard euro. "Deze financiële kracht stelt de onderneming in staat om te profiteren van de vele groeimogelijkheden die zich zullen voordoen na Covid-19", aldus de maatschappij. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

