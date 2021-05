Europese inflatie komende week interessant Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Komende week zullen beleggers vooral oog hebben voor inflatiecijfers uit Europa, inkoopmanagersindices en nog enkele bedrijfscijfers. Maandag beginnen we de week met de Chinese industriële productie. De Japanse productie staat woensdag gepland. De tweede dag van de week worden enkele groeicijfers bekendgemaakt. Niet in het minst voor de hele eurozone maar ook voor Nederland en Japan. De hele muntunie en Nederland publiceren dinsdag ook handelsbalansen. Woensdag staat in het teken van de Europese en Britse inflatie. Na een stevig opgelopen inflatie, maar liefst 4,2 procent, in april in de Verenigde Staten zijn beleggers komende week benieuwd naar de situatie in Europa. Als ook op ons continent de inflatie stevig oploopt zal de vrees voor een krapper monetair beleid nog meer aan kracht winnen. De lange rentes in Amerika gingen vorige week alvast hoger, om vervolgens iets terug te zakken. Ook de Duitse tienjaarsrente stijgt en kruipt daarmee dichter naar het nulpunt. Diezelfde dag komen trouwens ook de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve naar buiten. Deze werden echter genomen tijdens een vergadering voor de bekendmaking van het erg hoge inflatiecijfer. We krijgen eveneens op woensdag al een vooruitblik op toekomstige inflatie aan de hand van producentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk. Als de bedrijven hun hogere inkoopprijzen gaan doorrekenen kunnen we immers hogere consumentenprijzen verwachten. Duitsland komt donderdag met haar producentenprijzen. Ook belangrijk op donderdag zijn de wekelijkse steunaanvragen in Amerika, alsook de leidende indicatoren uit het land. Vrijdag is een drukke macro-economische dag. Het belangrijkste is wellicht de reeks aan samengestelde inkoopmanagersindices uit Japan, het Verenigd Koninkrijk, tal van Europese landen, de eurozone als geheel en de Verenigde Staten. De inkoopdata reflecteren vermoedelijk enerzijds de heropening van economieën maar anderzijds ook de leveringsproblemen waar fabrieken mee kampen. Verder staan vrijdag een Japanse handelsbalans gepland alsook het consumentenvertrouwen in Nederland, België en de hele eurozone. Bedrijfscijfers In Nederland is het kwartaalcijferseizoen nagenoeg voorbij. Komende week staan er dan ook vooral jaarvergaderingen op de agenda. Maandag noteert Euronext ex-dividend en vrijdag ASR Nederland. ASMI houdt maandag zijn aandeelhoudersvergadering en dinsdag volgen DPA, Shell en Signify. Woensdag opent HAL de boeken en zijn er jaarvergaderingen van ASR, Avantium, Brill, Corbion en Pharming. Donderdag komen de aandeelhouders van NN Group bijeen. In het buitenland opent Ryanair maandag de boeken. Dinsdag zijn er resultaten van Home Depot, Macy’s en Walmart. Woensdag volgt Target. Donderdag bekijken we de cijfers van Tencent, EasyJet en Applied Materials. Deere sluit vrijdag de week af. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

