Tijdelijke wapenstilstand EU en VS over importtarieven - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse regering kondigt mogelijk begin volgende week aan dat er een wapenstilstand is bereikt met de Europese Unie over importtarieven op staal en aluminium. Dit meldde persbureau Bloomberg zaterdag op basis van ingewijden. De deal zou op zijn vroegst maandag bekend kunnen worden gemaakt, aldus de bronnen. Bloomberg meldde in februari al dat de EU de importsancties op bepaalde goederen met zes maanden wilde bevriezen op een lange termijn akkoord met de VS te sluiten. Sinds 2018 gelden over en weer importtarieven op Europees staal en aluminium en Amerikaanse producten als spijkerbroeken, motorfietsen en bourbon. Vorig jaar zomer kondigde Brussel en Washington al een lichte versoepeling aan. Het doel is dat de importtarieven uiteindelijk helemaal worden opgeheven, maar zover is het nog niet, citeerde Bloomberg zijn bronnen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

