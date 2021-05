Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gestegen. Op een settlement van 65,37 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,4 procent duurder. Op weekbasis steeg de WTI-olieprijs 0,7 procent. Na de cyberaanval bij het grootste oliepijplijnbedrijf van de Verenigde Staten een week geleden, kwam de olietoevoer aan de oostkust van de VS in de problemen en gingen consumenten benzine hamsteren. Inmiddels is het pijpleidingensysteem van Colonial Pipeline weer operationeel, wat volgens analist Michael Tran van RBC Global Markets weliswaar het begin van het eind van de crisis is, "maar niet het eind van het aanbodprobleem." Wel is het slechtste scenario, namelijk een langdurige verstoring, afgewend, aldus de marktvorser. RBC denkt dat de verstoring voor een tekort van 7,5 miljoen vaten benzine en 6 miljoen vaten stookolie heeft gezorgd aan de Amerikaanse oostkust. Vermoedelijk zal het wekelijkse Amerikaanse olievoorradenrapport van de Energy Information Administration komende week beïnvloed worden door de problemen bij Colonial Pipeline, aldus Tran. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

