Europese beurzen hoger richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd. Op het slot noteerde de Stoxx Europe 600 index 1,2 procent hoger bij 442,53 punten. De Duitse DAX steeg 1,4 procent tot 15.416,64 punten, de Franse CAC 40 won 1,5 procent bij een slot van 6.385,14 punten en de Britse FTSE 100 sloot 1,2 procent in de plus op 7.043,61 punten.

Analist Michael Hewson van CMC Markets zag dat de Europese beurzen vrijdag verder wisten te herstellen van de verliezen die eerder in de week werden geleden door de toegenomen rentevrees.

De Amerikaanse tienjaarsrente was vrijdag teruggezakt tot 1,64 procent, terwijl de Duitse variant op -0,12 procent noteerde.

Het sentiment werd ook geholpen door het nieuws dat Duitsland een aantal coronamaatregelen gaat versoepelen, zag valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe.

"Verdere versoepelingen zijn positief voor het herstel van de dienstensector en dat is gunstig voor de euro", aldus Sammani.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,2135. Olie werd bijna 2 procent duurder en noteerde rond de 65 dollar per vat.

Op macro-economisch vlak was het vrijdag rustig in Europa. Amerikaanse data over de detailhandel, industrie en het consumentenvertrouwen vielen tegen maar volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade was dit voor beleggers vooral een kwestie van "slecht nieuws is goed nieuws".

De notulen van de Europese Centrale Bank bevatten geen verrassingen. Volgens econoom Carsten Brzeski van ING gaven de notulen geen duidelijkheid over de volgende stappen van de centrale bank maar zal de discussie over taperen gedurende de zomer luider worden.

Bedrijfsnieuws



Mijnbouwers stonden onder druk. Rio Tinto verloor 2,7 procent, Antofagasta leverde 2,2 procent in en BHP daalde 1,3 procent.

Oliefondsen deden goede zaken. Royal Dutch Shell steeg 2,6 procent, Total won 2,4 procent en BP ging 1,7 procent hoger.

In Frankfurt deden Infineon en Siemens goede zaken, met winsten van rond de 3 procent. Siemens Energy steeg bijna 4 procent. Het aantal dalers was beperkt. Covestro was hekkensluiter met een verlies van bijna 2 procent.

In de Franse CAC 40 waren de winsten breed gedragen, met multinational Safran aan kop met een winst van bijna 4 procent en Unibail-Rodamco-Westfield en Airbus daar net achter.

ArcelorMittal en Danone waren de grootste verliezers, maar de schade bleef beperkt tot minder dan een half procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de aandelenmarkten op Wall Street 1 tot 2 procent hoger.