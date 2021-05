Beursblik: RBC verhoogt koersdoel Unibail Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) RBC heeft vrijdag het koersdoel voor Unibail-Rodamco-Westfield verhoogd van 73,00 naar 75,00 euro met een onveranderd Sector perform advies. Veel zal volgens de analisten afhangen hoe de coronacrisis zich zal ontwikkelen en of winkelcentra open mogen en tegen welke condities. Op de wat langere termijn is van belang hoe online winkelen te koste gaat van het bezoek aan fysieke winkels, aldus RBC. Vrijdag won het aandeel Unibail 1,7 procent op 68,54 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

