Amerikaanse futures wijzen op hogere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,6 procent in het groen.

Daarmee lijken de Amerikaanse aandelenmarkten het herstel van donderdag vast te houden, na de sterkste driedaagse daling sinds eind oktober.

"De verkoopgolf op de markt is een goed moment voor beleggers om in tech te stappen; voor veel beleggers is het een kans om aandelen te kopen met een beetje korting die tot voor kort duur waren", vindt Salman Baig van Unigestion.

Toch waarschuwen sommige fondsmanagers op om je hoede te blijven. De stijging van de consumentenprijzen heeft geleid tot discussie over de vraag of "inflatie een groter probleem is dan gedacht en of de Federal Reserve een beetje agressiever zal moeten zijn", zei Dwyfor Evans van State Street Global Markets.

"We zien een aardig herstel", aldus Kent Engelke van Capitol Securities Management, eraan toevoegend dat als de inflatie op jaarbasis 3 tot 4 procent bedraagt, dit positief zou moeten zijn voor 'Main Street'. "Het is misschien niet geweldig voor snelgroeiende techaandelen, maar het is geweldig voor bedrijven die dingen produceren", zei Engelke.

Op macro-economisch vlak staan vrijdag een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de detailhandelsverkopen, de importprijzen en industriële productiedata, gevolgd door de bedrijfvoorraden in maart en het consumentenvertrouwen.

De euro/dollar noteerde op 1,2106. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,2109 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,2078 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 0,8 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Disney noteerde voorbeurs 3,8 procent lager. Het Amerikaanse entertainmentconcern heeft in het afgelopen kwartaal minder nieuwe abonnees weten te verleiden met zijn streamingsdienst dan verwacht. Disney boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 901 miljoen dollar, ofwel 0,49 dollar, op een omzet van 15,6 miljard dollar. De aangepaste winst bedroeg 0,50 dollar per aandeel. Analisten rekenden op 0,26 dollar per aandeel op een omzet van 15,9 miljard dollar.

Doordash steeg voorbeurs 7,3 procent. De Amerikaanse maaltijdbezorger heeft het afgelopen kwartaal een veel hogere omzet behaald, ondanks dat de coronamaatregelen werden versoepeld, en zag het verlies onder de streep dalen.

Facebook en andere techreuzen zijn in afwachting van een Ierse uitspraak die zal bepalen of zij nog data van Europese gebruikers mogen opslaan in de VS.

Coinbase Global heeft in het eerste kwartaal flink meer winst en omzet behaald, profiterend van de groeiende populariteit van cryptovaluta als bitcoin. Het aandeel won voorbeurs 3,4 procent.

Elon Musk zei vannacht op Twitter nog altijd sterk te geloven in crypto, maar niet als het 'minen' en betalen met de munt veel fossiele brandstof als energie vereist. Hij voegde toe met de ontwikkelaars van dogecoin te werken om het transactiesysteem van de munt efficiënter te maken. "In potentie veelbelovend", aldus Musk. Dogecoin won vervolgens meer dan 30 procent.

Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 1,2 procent hoger op 4.112,50 punten. De Dow Jones index eindigde 1,3 procent in het groen op 34.021,45 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,7 procent tot 13.124,99 punten.