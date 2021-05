Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger in een markt die verder tot rust lijkt te komen en wacht op de Amerikaanse detailhandelsverkopen over april. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een winst van 0,6 procent op 438,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,5 procent naar 15.282,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,7 procent met een stand van 6.334,83 punten. De Britse FTSE won vrijdag 0,6 procent op 7.006,19 punten. De verwachtingen voor de detailhandelsverkopen liggen op een plus van 0,8 procent op maandbasis, na een stijging met 9,8 procent in maart. Op de dag na Hemelvaart kwamen er geen macro-economische data uit het eurogebied naar buiten. Wel kan er nog worden gereageerd op de notulen van de meest recente monetaire vergadering van de Europese Centrale Bank. In de Verenigde Staten worden vanmiddag naast de detailhandelsverkopen ook de importprijzen en de industriële productie in april en de bedrijfsvoorraden over maart en het voorlopige consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan naar buiten gebracht. De sprekers van vandaag zijn de voorzitter van de Fed van Philadelphia Patrick Harker, van de Dallas Fed Robert Kaplan en de voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds Kristalina Georgieva. Olie werd vrijdag duurder. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0, procent in het groen op 64, dollar, terwijl voor een juli-future Brent 67, dollar werd betaald, een stijging van 0, procent. De euro/dollar noteerde op 1,21. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2106 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,2085 op de borden.



Bedrijfsnieuws Op de belangrijkste handelsvloeren in Europa noteerden de hoofdgraadmeters boven de slotnoteringen van donderdag. In Parijs viel de koersdaling voor het aandeel Danone met 1,7 procent op, terwijl meeste plussen wel onder het procent bleven. In Frankfurt was de koers van het aandeel Delivery Hero met een verlies van 2,1 procent de sterkste daler. Winst was weggelegd voor het aandeel Infineon dat 2,3 procent steeg. Ook hier bleef het gros van de koerswinsten onder het procent. Mijnbouwers hadden het lastig vrijdag. Antofagasta daalde in Londen 2,1 procent en BHP 1,3 procent. In Amsterdam ging ArcelorMittal 0,5 procent in het rood. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,7 procent in het groen. De S&P 500 steeg donderdag 1,2 procent naar 4.112,50 punten, de Nasdaq won 0,7 procent bij een slot van 13.124,99 punten en de Dow Jones index ging 1,3 procent hoger op 34.021,45 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

