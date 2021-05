Valuta: euro houdt niveau vast Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag weer boven de 1,21 dollar met als belangrijkste cijfers de Amerikaanse detailhandelsverkopen over april op de agenda. "Als de verkopen veel beter zijn dan verwacht kan de euro weer richting de 1,20 dollar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Andersom ligt een stijging van de euro in het verschiet", aldus Van der Meer, die de Europese munt de afgelopen tijd in een bandbreedte zag bewegen die aan de onderkant werd begrenst door 1,2050 en aan de bovenkant door 1,2180 dollar. "Binnen die bandbreedte vinden wij de euro nog altijd redelijk hoog noteren. Voorlopig lijkt de dollarmarkt niet te geloven dat de Federal Reserve overweegt het monetaire beleid op basis van de inflatiecijfers van afgelopen woensdag over april eerder aan te passen dan in 2024, maar als de detailhandelsverkopen ruim boven de verwachte stijging van 0,7 tot 0,8 procent uitkomen, dan wordt dat geloof wel iets sterker en zal dat de dollar stimuleren", aldus Van der Meer. In de Verenigde Staten worden vanmiddag naast de detailhandelsverkopen ook de importprijzen en de industriële productie in april en de bedrijfsvoorraden over maart en het voorlopige consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan naar buiten gebracht. De sprekers van vandaag zijn de voorzitter van de Fed van Philadelphia Patrick Harker, van de Dallas Fed Robert Kaplan en de voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds Kristalina Georgieva. De euro noteerde vrijdag 0,4 procent hoger op 1,2115 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8615 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak op 1,4061 dollar. De dollar noteerde 0,3 procent lager op 6,4361 Chinese yuan. De dollar daalde vandaag 0,3 procent en noteerde daarmee op 109,3180 yen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

