Beursupdate: Amsterdam in herstel

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs toont de laatste dag van de handelsweek herstel zien, nadat Wall Street donderdagavond in het groen sloot. Rond de klok van 11 uur noteerde de AEX 0,5 procent hoger op 697,44 punten. "Na een gepeperde start van de week, tonen de markten eindelijk tekenen van herstel", aldus econoom Jim Reid van Deutsche Bank, wijzend op de winsten gisterenavond in de VS, na drie dagen van dalingen, en de plussen vanochtend in Europa. Reid schrijft het herstel toe aan de "sussende woorden" van de Amerikaanse Federal Reserve. Het zal geen vaart lopen met renteverhogingen, is de boodschap van de centrale bank. Ondanks dat tech-aandelen de afgelopen dagen stevig onder druk stonden, meent CIO Mark Haefele van UBS dat grote techbedrijven in de portefeuille kunnen blijven met een lange termijn horizon. Wel moeten beleggers volgens Haefele opletten dat de portefeuilles in balans blijven en niet te veel tech-namen bevatten. De volumes zijn vrijdag, net als gisteren toen het Hemelvaart was, laag. De beursagenda is vanochtend leeg. Vanmiddag is het een stuk drukker, met onder meer detailhandelsverkopen, de industriële productie en het consumentenvertrouwen uit de VS. De euro/dollar handelde vrijdag 1,2127. Olie werd tot 0,6 procent duurder. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde naar 1,640 procent. Stijgers en dalers In de AEX noteerden de meeste fondsen hoger. Koploper was Unibail-Rodamco-Westfield met een koerswinst van 1,7 procent. Unibail stijgt volgens handelaar Bert van der Pol van Today's Broker na een koopaanbeveling door RBC. NN steeg 1,6 procent. Prosus en Adyen daalden 0,6 en 2,0 procent. In de Midkap ging Pharming 1,3 procent hoger. Donderdag was het aandeel nog de gebeten hond, na het afgeven van een kwartaalupdate. Vopak steeg 0,8 procent. De grootste daar was Galapagos met een verlies van 2,6 procent. Bij de smallcaps ging forFarmers 1,3 procent hoger, maar daalde Vivoryon 3,7 procent. Lokaal steeg oliedienstverlener Core Laboratories 5,6 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

