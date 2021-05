Intertrust krijgt boete Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Intrust heeft van de autoriteiten op de Kaaimaneilanden een boete gekregen voor het niet nakomen van bepaalde administratieve verplichtingen. Dit maakte het trustbedrijf vrijdagochtend bekend. De boete bedraagt ruim 4,2 miljoen kaaimandollar, ruim 4,1 miljoen euro, en vloeit voort uit een onderzoek uit februari 2020 en betreft een administratieve overtreding, waarbij expliciet door Intertrust wordt gemeld dat het bedrijf niet verdacht is van betrokkenheid bij witwaspraktijken. Wel liet Intertrust weten de ernst van de kwestie niet te onderschatten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

