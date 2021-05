Musk zet Dogecoin hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) Cryptomunt Dogecoin is vannacht omhoog geschoten, na een tweet van Elon Musk. Musk zei op Twitter nog altijd sterk te geloven in crypto, maar niet als het 'minen' en betalen met de munt veel fossiele brandstof als energie vereist. Hij voegde toe met de ontwikkelaars van dogecoin te werken om het transactiesysteem van de munt efficiënter te maken. "In potentie veelbelovend", aldus Musk. Een dag eerder zorgden tweets van Musk over het vervuilende karakter van Bitcoin nog voor een enorme prijsdaling van deze, maar ook andere cryptomunten. Dogecoin wint vanochtend 16,4 procent op 0,5113 dollar. Bitcoin daalde volgens data van Coinmarketcap nog eens 2,5 procent naar 49.205 dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.