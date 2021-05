Europese beurzen openen in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een groene opening tegemoet, nadat Wall Street donderdag met plussen eindigde.

IG voorziet een openingswinst van 108 punten voor de Duitse DAX, een plus van 40 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 44 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld gesloten nadat de indexen gedurende de tweede helft van de dag wat wisten te herstellen.

Marktanalist Sophie Griffiths van Oanda zag de beurzen in Europa aanvankelijk stevig in het rood noteren na de forse verkoopgolf op Wall Street woensdag.

"De inflatie die is opgelopen naar het hoogste niveau in 13 jaar heeft de markt bang gemaakt", aldus de marktkenner, die doelde op de forse toename in inflatie in de VS.

Dat is ook van invloed op de grondstofprijzen, zag Griffiths.

Na de groene opening op Wall Street wisten de Europese beurzen deels te herstellen. Bovendien zwakte de Amerikaanse tienjaarsrente licht af. De Duitse variant kruipt ondertussen dichter richting het nulpunt, en noteerde donderdag op -0,12 procent.

"Dit jaar wordt het een grote strijd tussen het optimisme over het heropenen van de economie en stimuleringsmaatregelen aan de ene kant en de inflatoire gevolgen aan de andere kant. Beleggers moeten rekening houden met regelmatige periodes van volatiliteit", aldus marktstrateeg Jim Reid van Deutsche Bank.

Bedrijfsnieuws



De grote oliebedrijven stonden donderdag onder druk. Royal Dutch Shell, dat vandaag ex-dividend gaat, daalde ruim een procent procent. Total en BP leverden 1 tot 2 procent in.

De mijnbouwsector ging donderdag gebukt onder zwakke ijzerertsprijzen. Rio Tinto, Anglo American en BHP leverden zo'n 4 procent in.

Telefonica verloor 0,5 procent. Het Spaanse telecomconcern boekte meer winst, hoewel de omzet daalde. Telefonica zei dat het verwacht te voldoen aan de prognoses voor 2021.

Burberry daalde ruim 4 procent. De operationele winst van de Britse luxeretailer verdubbelde in het afgelopen boekjaar ruimschoots, met name dankzij goede verkopen in China en de VS. Voor het lopende boekjaar voorziet Burberry weer omzetgroei. Daarbij rekent het modehuis ook op tijdelijke druk op de marge.

Euro STOXX 50 3.952,45 (+0,1%)

STOXX Europe 600 437,32 (-0,1%)

DAX 15.199,68 (+0,3%)

CAC 40 6.288,33 (+0,1%)

FTSE 100 6.963,33 (-0,6%)

SMI 11.033,90 (+0,4%)

AEX 694,22 (-0,1%)

BEL 20 4.032,25 (+0,3%)

FTSE MIB 24.486,01 (+0,1%)

IBEX 35 8.966,20 (-0,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag hoger.

De beurzen op Wall Street zijn donderdag hoger gesloten.

Daarmee wisten de indexen in New York de negatieve trend van de drie dagen ervoor te doorbreken, veroorzaakt door een wereldwijde rentevrees nu de inflatie flink oploopt.

Woensdag werd bekend dat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten in april veel harder dan verwacht zijn gestegen. Dit vergroot de zorgen dat de Federal Reserve zijn tot dusver soepele monetaire beleid sneller dan verwacht zal moeten verkrappen.

Fed-leden hebben herhaaldelijk gezegd dat ze verwachten dat de oplopende inflatie tijdelijk zal zijn, maar niet alle beleggers zijn hiervan overtuigd. Mocht de inflatie verder oplopen en de Fed ingrijpen door de rente te verhogen, dan is dit vermoedelijk slecht nieuws voor groeiaandelen als tech.

Toch is een verkoopgolf zoals die in de afgelopen dagen een uitgelezen kans om techaandelen met korting te kopen, aldus vermogensbeheerder Salman Baig van Unigestion. Volgens hem zoeken beleggers een veilige belegging om de storm te doorstaan.

Wel zien handelaren meer voorzichtigheid, omdat de oplopende inflatie de vraag oproept of dit een groter probleem is dan eerder gedacht "en of de Federal Reserve wellicht toch agressiever moet zijn [in zijn beleid]", aldus macrostrateeg Dwyfor Evans van State Street Global Markets.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdag even op 1,70 procent maar zakte vervolgens terug tot 1,66 procent.

Op macro-economisch werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten in de week eindigend op 8 mei is gedaald met 34.000 tot 473.000 nieuwe aanvragen. Economen rekenden op 500.000 nieuwe aanvragen.

De producentenprijzen in de VS zijn in april op maandbasis met 0,6 procent gestegen. Economen rekenden op een stijging van 0,3 procent. Op jaarbasis stegen de prijzen met 6,2 procent.

De olieprijs daalde flink. Op een settlement van 63,82 dollar werd een vat West Texas Intermediate 3,4 procent goedkoper.

Daarmee kwam een eind aan vier achtereenvolgende handelssessies waarin de olieprijs steeg. Beleggers blijven bezorgd over de coronasituatie in India, terwijl het grootste oliepijplijnbedrijf van de Verenigde Staten, Colonial Pipeline, weer operationeel is na een cyberaanval eind vorige week.

Bedrijfsnieuws

Hype-aandelen GameStop en AMC Entertainment waren donderdag opnieuw populair onder particuliere beleggers, die met name laatstgenoemde aanbeveelden op Twitter en Reddit. GameStop steeg 14 procent en AMC zelfs bijna 24 procent.

Alibaba verloor 6,3 procent. De Chinese internetgigant behaalde het afgelopen kwartaal een veel hogere omzet, maar boekte onder de streep toch een verlies door een enorme boete die de Chinese mededingingsautoriteiten oplegden aan de techreus. In het lopende boekjaar verwacht Alibaba meer dan 930 miljard yuan aan omzet te realiseren. De teller bleef afgelopen jaar steken op 717 miljard yuan.

Boeing eindigde 0,8 procent hoger, nadat Amerikaanse toezichthouder op de luchtvaart akkoord gaat met de oplossing die de vliegtuigbouwer aandraagt voor een elektrisch probleem met meer dan 100 van zijn 737 MAX toestellen.

Bitcoin kwam onder druk te staan na een bericht van Elon Musk. De topman van Tesla liet op Twitter weten dat de autobouwer niet langer bitcoin accepteert als betaalmiddel. Musk zei bezorgd te zijn over het vervuilende karakter van bitcoin. Het 'minen' van de cryptomunt kost immers heel veel energie. En dat is volgens de CEO niet altijd schone energie, maar vaak kolen, die erg vervuilend zijn. Tesla verkoopt de bitcoins die het in bezit niet, voegde Musk toe.

Het aandeel daalde 3,1 procent. Bitcoin noteerde donderdagavond ruim 10 procent lager op 49.000 dollar.

Zoekmachine Google heeft in Italië een boete opgelegd gekregen van 102 miljoen euro vanwege het misbruiken van zijn dominante positie. Dit meldde de Italiaanse mededingingsautoriteit AGCM donderdag. Moederbedrijf Alphabet steeg 1,3 procent.

S&P 500 index 4.112,50 (+1,2%)

Dow Jones index 34.021,45 (+1,5%)

Nasdaq Composite 13.124,99 (+0,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag over de brede linie in het groen.

Nikkei 225 28.069,84 (+2,3%)

Shanghai Composite 3.471,17 (+1,2%)

Hang Seng 27.981,51 (+1,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,2086. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,2085.

USD/JPY Yen 109,51

EUR/USD Euro 1,2086

EUR/JPY Yen 132,35

MACRO-AGENDA:

13:30 Europese Centrale Bank - Notulen (eur)

14:30 Detailhandelsverkopen - April (VS)

14:30 Importprijzen - April (VS)

15:15 Industriële productie - April (VS)

15:30 Handelsbalans - Maart (Bel)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Maart (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Mei vlpg. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten