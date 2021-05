Coinbase profiteert van populariteit cryptovaluta Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Coinbase Global heeft in het eerste kwartaal flink meer winst en omzet behaald, profiterend van de groeiende populariteit van cryptovaluta als bitcoin. Dit meldde het Amerikaanse handelsplatform donderdag nabeurs in zijn eerste cijferrapportage als beursgenoteerd bedrijf. In de verslagperiode steeg de nettowinst van 32 miljoen naar 771 miljoen dollar, of 3,05 dollar per aandeel. De omzet steeg van 191 miljoen naar 1,8 miljard dollar. De resultaten waren in lijn met wat Coinbase zelf had voorspeld. Eind eerste kwartaal had Coinbase 56 miljoen geverifieerde gebruikers, tegen 34 miljoen een jaar eerder. Het aantal actieve gebruikers steeg van 1,3 miljoen naar 6,1 miljoen. Het handelsvolume kwam uit op 335 miljard dollar, waarvan het leeuwendeel van institutionele beleggers. Outlook Coinbase was voorzichtig over de rest van het boekjaar, gezien de onvoorspelbaarheid van cryptovaluta. In het tweede kwartaal verwacht Coinbase dat het aantal actieve gebruikers en handelsvolume gelijk of iets hoger zal uitkomen dan in het afgelopen kwartaal. In de nabeurshandel steeg het aandeel bijna 3 procent. In de reguliere handel sloot Coinbase donderdag 6,5 procent lager. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

