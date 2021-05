Disney stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Disney heeft in het tweede kwartaal van zijn lopende boekjaar minder nieuwe abonnees aangetrokken bij zijn streamingdienst dan verwacht. Dit bleek donderdagavond uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse entertainmentconcern. In maart passeerde Disney de grens van 100 miljoen abonnees voor zijn Disney+ dienst en afgelopen kwartaal kwam het totaal aantal uit op 103,6 miljoen. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden echter op 109,3 miljoen abonnees. Bij de themaparken daalde de omzet met 44 procent en was sprake van een operationeel verlies van 406 miljoen dollar, als gevolg van de coronabeperkingen. De totale omzet van Disney daalde in het tweede kwartaal met 13 procent op jaarbasis tot 15,61 miljard dollar. Analisten voorspelden 15,86 miljard dollar. Onder de streep verdiende Disney 901 miljoen dollar winst, of 0,49 dollar per aandeel. Dat was een jaar eerder 460 miljoen dollar, of 0,25 dollar per aandeel. De winst uit voortgezette activiteiten was 912 miljoen dollar, of 0,50 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel was met 0,50 dollar beter dan de 0,26 dollar die door analisten werd voorspeld. In de nabeurshandel daalde het aandeel Disney bijna 4 procent. In de reguliere handel op Wall Street sloot het aandeel donderdag nog licht hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.