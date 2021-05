Olieprijs flink onder druk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag flink gedaald. Op een settlement van 63,82 dollar, werd een vat West Texas Intermediate 3,4 procent goedkoper. Daarmee kwam een eind aan vier achtereenvolgende handelsessies waarin de olieprijs steeg. Beleggers blijven bezorgd over de coronasituatie in India, terwijl het grootste oliepijplijnbedrijf van de Verenigde Staten, Colonial Pipeline, weer operationeel is na een cyberaanval eind vorige week. "Ondanks de tekorten en een flinke stijging van de prijzen aan de benzinepomp, zou de impact kortstondig moeten zijn, waarbij lange termijn risico's vervagen terwijl de olietoevoer wordt hervat", aldus analist Robbie Fraser van Schneider Electric. In bredere zin is de onderbreking een reminder dat cyberaanvallen, zeker die gericht zijn op energie-infrastructuur, in de afgelopen jaren zijn toegenomen en een aanzienlijke uitdaging blijven, aldus Fraser. De analist rekent erop dat de problemen bij Colonial Pipeline de komende weken nog wel terug te zien zijn in de vraag naar olie en de voorradencijfers. In India blijft het aantal coronabesmettingen ondertussen hoog, aldus analist Sophie Griffiths van Oanda, die erop wees dat de olieconsumptie in april met ruim 9 procent is gedaald op maandbasis. "Dit onderstreept de impact die de coronacrisis en bijbehorende mobiliteitsbeperkingen hebben op de vraag naar olie in wat 's werelds op twee na grootste importeur is", aldus Griffiths. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

